В Южной Осетии с участием ФСБ предотвратили взрыв

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ФСБ помогла предотвратить взрыв в общественном месте Цхинвала. Об этом сообщили в комитете государственной безопасности Южной Осетии, передает ТАСС.

Организатора теракта задержали. У него дома нашли автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальную ракету, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

В конце июня ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. Был задержан россиянин, который собирался взорвать бомбу у административного здания, а затем уехать воевать за запрещенное в России «Исламское государство». Оперативники обнаружили у мужчины компоненты самодельного взрывного устройства.