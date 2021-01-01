СК завел дело после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следователи возбудили дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов после взрывов у здания ФСБ в одном из населенных пунктов в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Взрыв двух неустановленных взрывных устройств произошел в селе Учкекен Малокарачаевского района республики.

«В результате взрыва второго устройства шесть человек из числа сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — говорится в сообщении. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В связи с этим было возбуждено дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств».