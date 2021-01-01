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СК завел дело после взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следователи возбудили дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов после взрывов у здания ФСБ в одном из населенных пунктов в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Взрыв двух неустановленных взрывных устройств произошел в селе Учкекен Малокарачаевского района республики.

«В результате взрыва второго устройства шесть человек из числа сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — говорится в сообщении. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Фото:ФСБ РФ / РИА Новости

В связи с этим было возбуждено дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств».

Сейчас на месте работает группа следователей и криминалистов, были назначены необходимые экспертизы.

На сайте правительства региона говорится, что произошел самоподрыв неустановленного лица при задержании. Нападавший пытался прорваться на территорию, где велись оперативно-разыскные мероприятия.

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По данным властей, угрозы для жизни пострадавших нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Глава региона Рашид Темрезов поручил усилить меры «по обеспечению безопасности граждан и жизненно-важных объектов, в местах массового пребывания людей, на транспорте».

Карачаево-Черкесия СК самоподрыв боевик силовики
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