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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат Сафронова ответил на данные о досудебном соглашении

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Позиция бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, остается неизменной, сообщил РБК его адвокат Дмитрий Катчев. Он не признал свою вину.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела, передавало, что Сафронов несколько раз обсуждал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения, однако защита «отговаривает» его от этого шага.

Катчев уточнил РБК, что Сафронов лишен связи с близкими и не может обсуждать с ними не только досудебное соглашение, но и вообще что-либо. «Ни звонков, ни свиданий нет», — указал адвокат.

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ФСБ задержала Сафронова в начале июля. Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября, позже арест несколько раз продлевали, по актуальному решению экс-журналист не выйдет на свободу до марта 2021 года.

По версии следствия, в 2012 году Сафронова завербовали иностранные спецслужбы и в 2017-м он отправил по интернету секретную информацию чешской разведке. Конечным получателем данных, как считает обвинение, были США.

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Сафронов отрицает вину и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью в качестве журналиста. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, чьим советником Сафронов стал с мая 2020 года, заявил, что любой человек при приеме на работу в госкорпорацию проходит специальную проверку, результаты которой заслуживают доверия.

Иван Сафронов адвокат новости
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