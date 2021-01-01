Адвокат Сафронова ответил на данные о досудебном соглашении

Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Позиция бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, остается неизменной, сообщил РБК его адвокат Дмитрий Катчев. Он не признал свою вину.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела, передавало, что Сафронов несколько раз обсуждал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения, однако защита «отговаривает» его от этого шага.

Катчев уточнил РБК, что Сафронов лишен связи с близкими и не может обсуждать с ними не только досудебное соглашение, но и вообще что-либо. «Ни звонков, ни свиданий нет», — указал адвокат.

ФСБ задержала Сафронова в начале июля. Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября, позже арест несколько раз продлевали, по актуальному решению экс-журналист не выйдет на свободу до марта 2021 года.