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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи назвали ложной тревогой сообщения о новом штамме COVID

Фото: Peter Nicholls / Reuters
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Новый вид коронавируса, который нашли в Великобритании, может оказаться уже известной мутацией, которая только сейчас добралась на остров из других стран Европы. Информация о большей заразности обнаруженного штамма вызывает сомнения, поскольку раньше коронавирус подобным образом не трансформировался. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Никаких данных о новом типе вируса пока нет, его еще изучают. Возможно, это ложная тревога, — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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По ее словам, есть шанс, что английские специалисты ошиблись, заявив о выявлении нового типа возбудителя COVID-19. Их данные могли исказить недостатки местной системы тестирования. Эксперт не исключила и умышленную дезинформацию. «Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины [британско-шведской фармкомпании] AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность», — предположила Попович.

Она отметила, что до сих пор мутации вируса были крайне редкими и не влияли на его заразность.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов указал РБК, что скорость развития болезни при вакцинации несущественна, в остальном же о новом вирусе пока слишком мало известно.

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«Для успешной вакцинации это не будет играть роли, во всяком случае в отношении выявленного в Англии «более быстрого» штамма». Дойти до нас этот штамм вируса может, потому что так или иначе люди перемещаются. Вести себя вирус будет точно так же», — предположил эксперт.

По словам Чепурнова, похожие мутации ранее выявляли в Испании, откуда вирус мог попасть в Британию.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый тип коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили. По его словам, зарегистрированы уже более 1000 случаев заражения новым возбудителем. Министр уточнил, что он не вызывает более тяжелое течение заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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