Вирусологи назвали ложной тревогой сообщения о новом штамме COVID

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Новый вид коронавируса, который нашли в Великобритании, может оказаться уже известной мутацией, которая только сейчас добралась на остров из других стран Европы. Информация о большей заразности обнаруженного штамма вызывает сомнения, поскольку раньше коронавирус подобным образом не трансформировался. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Никаких данных о новом типе вируса пока нет, его еще изучают. Возможно, это ложная тревога, — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, есть шанс, что английские специалисты ошиблись, заявив о выявлении нового типа возбудителя COVID-19. Их данные могли исказить недостатки местной системы тестирования. Эксперт не исключила и умышленную дезинформацию. «Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины [британско-шведской фармкомпании] AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность», — предположила Попович.

Она отметила, что до сих пор мутации вируса были крайне редкими и не влияли на его заразность.