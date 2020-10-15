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Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса

Эпидемия COVID-19 в России была вызвана европейским штаммом коронавируса. Именно он сейчас циркулирует в стране, сообщила глава Роспотребнадзора
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В России эпидемию вызвали европейские варианты коронавируса SARS-CoV-2, а также его разновидности, завезенные из стран Азии, за исключением Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье. У нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — заявила Попова в ходе съезда РСПП (цитата по «РИА Новости»).

Первые два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России были выявлены 31 января в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших — граждане Китая.

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса
Общество
Фото:Win McNamee / Getty Images

В июле 2020 года ученые Сколтеха, проведя исследования генома коронавируса, пришли к выводу, что инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. В институте тогда заявили, что в России инфекция проникла как минимум из 67 независимых источников. Завоз инфекции в разные города страны происходил в феврале—марте 2020 года в основном из Европы. В реальности источников инфекции было больше, однако многие из более ранних случаев завоза коронавируса в Россию не дали вспышек, отметили исследователи.

В Роспотребнадзоре в сентябре сообщали, что в мире насчитывается несколько тысяч вариаций мутации коронавируса. Из них зафиксировались и стабильно наследуются 22 мутации. Самое устойчивое изменение представляет собой появление двух единичных мутаций, у более 93% исследуемых образцов находят именно их. Специалисты установили, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле текущего года.

Авторы
Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус
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