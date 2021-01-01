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Политика ,  
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Песков временно отменил свои ежедневные брифинги

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков временно не будет проводить ежедневные брифинги. Кремль объясняет это подготовкой к ежегодной пресс-конференции Путина. 

«Да, это так», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, отменяются ли его брифинги до тех пор, пока не состоится пресс-конференция российского лидера. Она запланирована на 17 декабря.

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Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре, первое такое мероприятие состоялось в конце 2001 года. В прошлом и позапрошлом годах Песков не отменял свои брифинги в преддверии мероприятия.

В этом году оно будет в формате видеоконференции. В пресс-конференцию войдут элементы прямой линии, когда президент в прямом эфире отвечает на заранее присланные и заданные во время трансляции вопросы россиян.

Традиционную прямую линию на фоне пандемии коронавируса в этот раз отдельно не проводили. Песков пояснял, что во время кризисной ситуации Путин и так «проводил прямую линию» и несколько раз выступал с обращениями к гражданам.

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В прошлом году пресс-конференция Путина проводилась 19 декабря в течение 4 часов 18 минут, политик ответил на 71 вопрос. В 2018 году ее организовали 20 декабря, она длилась 3 часа 43 минуты, Путин ответил на вопросы более 50 журналистов.

Рекордная по продолжительности пресс-конференция Путина прошла в 2008 году, тогда ее длительность составила 4 часа 40 минут.

Дмитрий Песков Владимир Путин брифинг
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