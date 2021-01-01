Песков временно отменил свои ежедневные брифинги

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков временно не будет проводить ежедневные брифинги. Кремль объясняет это подготовкой к ежегодной пресс-конференции Путина.

«Да, это так», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, отменяются ли его брифинги до тех пор, пока не состоится пресс-конференция российского лидера. Она запланирована на 17 декабря.

Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре, первое такое мероприятие состоялось в конце 2001 года. В прошлом и позапрошлом годах Песков не отменял свои брифинги в преддверии мероприятия.

В этом году оно будет в формате видеоконференции. В пресс-конференцию войдут элементы прямой линии, когда президент в прямом эфире отвечает на заранее присланные и заданные во время трансляции вопросы россиян.