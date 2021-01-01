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Лавров заявил о негативном влиянии протектората на развитие Боснии

Сергей Лавров и Бисера Туркович
Сергей Лавров и Бисера Туркович (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Режим протектората в Боснии и Герцеговине, осуществляемый через аппарат Высокого представителя, исчерпал себя, в нем более нет необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

«Россия считает, что он исчерпал свою позитивную функцию и превратился в сдерживающий фактор. Добавленной стоимости в сохранение этого своего рода «протектората» над БиГ не существует», — указал Лавров.

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Сергей Лавров

После распада Югославии в 1992 году в Боснии и Герцеговине началась гражданская война между населяющими ее сербами, боснийскими мусульманами и хорватами. В 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение, которое положило конец боевым действиям.

Аппарат Высокого представителя в Боснии и Герцеговине следит за выполнением Дейтонского соглашения. Он обладает широкими полномочиями, в частности может отменять решения боснийских исполнительных и законодательных властей всех инстанций и отправлять в отставку государственных чиновников любого уровня, включая членов президиума страны и президента.

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Фото:Žurnal

Лавров 14–15 декабря находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине, который совпал с 25-летием заключения Дейтонского соглашения. Во время поездки глава МИД также отмечал, что охранение аппарата Высокого представителя «символизирует внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной, которая уже много лет назад становилась членом СБ ООН и до сих пор, несмотря ни на что, остается западным протекторатом».

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Ранее двое из трех руководителей президиума (главного исполнительного органа) Боснии и Герцеговины заявили, что не будут встречаться с Лавровым в ходе его визита в Сараево. Поводом для этого послужили слова министра, сказанные на встрече с председателем президиума Милорадом Додиком. Глава российского МИДа тогда заявил, что поддерживает резолюцию, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской.

Сергей Лавров МИД Босния и Герцеговина
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