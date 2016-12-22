Создание в Боснии сербского «военизированного отряда» увязали с Россией

По данным боснийского издания, сербские активисты, возглавляемые «наемниками, прошедшими тренировку в России», создают в Боснии военизированное формирование. Боснийский министр сообщил, что службы безопасности осведомлены об этом

Фото: Žurnal

«Наемники, прошедшие тренировку в России», якобы помогают организовать военизированные отряды в Боснии и Герцеговине, которые будут подчиняться лидеру боснийских сербов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на боснийскую прокуратуру. Первым об этом сообщило местное издание Žurnal.

Во вторник, 9 января, лидер боснийских сербов Милорад Додик провел парад активистов в Баня-Луке — административном центре Республики Сербской, автономного образования, входящего в состав Боснии. Žurnal сообщил, что активисты организации «Сербская честь» («Србска част»), участники которой якобы проходили тренировку в Российско-сербском гуманитарном центре, находятся в процессе создания военизированной группировки, которую «будут использовать против оппонентов Додика».​

Издание опубликовало в своей статье фотографии активистов на улицах Баня-Лука, на которых участники организации одеты в черные свитера, а также фотографии людей в военной форме и с оружием, на которых, как утверждается, изображены активисты «Сербской чести».

Издание утверждает, что один из лидеров «Сербской чести»​ Боян Стойкович — бывший сербский десантник и «прошел тренировку в Москве».

Министр службы безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич сообщил The Guardian, что разведка и служба безопасности Боснии осведомлены о существовании таких групп и их деятельности. «Мы пользуемся этой информацией многие годы, мы собрали довольно много информации об этом», — сказал Мектич, добавив, что он не может предоставить подробности. The Guardian расценило ответ Мектича как подтверждение информации, изложенной в статье Žurnal.

Издание Žurnall утверждает, что для формирования нового военизированного отряда набирались люди из «криминального мира». Žurnal также со ссылкой на полученный документ службы безопасности пишет, что помощники Додика якобы «обсуждали цели нового военного формирования с лидерами «Сербской чести», в том числе возможную интервенцию, если оппозиция соберется нарушить работу властей [Республики Сербской]».