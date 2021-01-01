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Бизнес ,  
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«Роснефть» открыла новое месторождение в Карском море

«Роснефть» RU000A0JUFV8 Купить
Фото: rosneft.ru
Фото: rosneft.ru

«Роснефть» открыла третье газовое месторождение в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе нефтегазовой компании.

Запасы газа на месторождении оцениваются в 514 млрд куб. м, а конденсата — в 53 млн т. Оно было открыто при бурении на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке, пояснили в компании. Новое месторождение в соответствии с решением Государственной комиссии поставлено на государственный учет.

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Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

«Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского», — отметили в «Роснефти».

Ранее компания открыла в Карском море месторождение (скважина Викуловская) с запасами газа 800 млрд куб. м. Его назвали в честь  маршала Георгия Жукова.

«Роснефть» приступила к самостоятельному, без привлечения иностранных партнеров, бурению в Карском море 22 июля 2020 года. Глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывал, что суммарные запасы скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2 составляют почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.

Роснефть Карское море нефтяное месторождение Константин Рокоссовский
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