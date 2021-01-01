«Роснефть» открыла новое месторождение в Карском море

Фото: rosneft.ru

«Роснефть» открыла третье газовое месторождение в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе нефтегазовой компании.

Запасы газа на месторождении оцениваются в 514 млрд куб. м, а конденсата — в 53 млн т. Оно было открыто при бурении на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке, пояснили в компании. Новое месторождение в соответствии с решением Государственной комиссии поставлено на государственный учет.

«Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского», — отметили в «Роснефти».

Ранее компания открыла в Карском море месторождение (скважина Викуловская) с запасами газа 800 млрд куб. м. Его назвали в честь маршала Георгия Жукова.