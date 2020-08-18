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Бизнес ,  
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«Роснефть» начала бурение в Карском море

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о начале бурения в июле в Карском море скважин на двух участках. В 2014 году «Роснефть» работала там с американской Exxon
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Встреча Владимира Путина с Игорем Сечиным
Встреча Владимира Путина с Игорем Сечиным (Фото: kremlin.ru)

«Роснефть» 22 июля самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник. Он продемонстрировал президенту видеоролик о том, как ведется бурение.

«В районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых составляют почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа», — говорится в сообщении «Роснефти», опубликованном на ее сайте.

Бурение ведется двумя платформами с опережением ранее намеченных сроков, сообщила компания. РБК направил запрос в компанию.

В сентябре 2014 года США и ЕС ввели санкции, ограничивающие российским нефтяникам доступ к финансовым ресурсам и технологиям и оборудованию для работы в Арктике для глубоководного бурения и добычи сланцевой нефти. Американская ExxonMobil вышла из проекта с «Роснефтью», в рамках которого компании пробурили поисковую скважину «Университетская 1» на участке Восточно-Приновоземельском-1 и открыли месторождение «Победа» с суммарными запасами по С1 + С2 в размере 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Тогда же компания Nord Atlantic из-за санкций отозвала свою буровую платформу, законтрактованную «Роснефтью».

Теперь, по словам Сечина, платформы прошли 1,5 тыс. км от Мурманска до расчетных точек бурения в Карском море. С помощью судов-снабженцев и танкерного флота «Роснефти» платформы обеспечены топливом и водой, дооснащены буровым оборудованием, подводными аппаратами и системами ледового мониторинга, которые отслеживают движения айсбергов. Начало работ осложняли мелководье и близость к айсбергам, говорится в сообщении «Роснефти», в связи с чем устье скважины было решено убрать под поверхность дна, чтобы не допустить повреждений обломками айсбергов, которых много на мелководье. Для этого была пробурена специальная шахта глубиной 15 м, диаметром почти 2 м.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что сам факт работы «Роснефти» на шельфе Карского моря самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, снижает риск того, что эта деятельность станет объектом санкций. «При этом доступ «Роснефти» к иностранным разработкам и оборудованию по разведке и разработке шельфа затруднен, а у российских компаний опыт работы на шельфе, особенно в арктических условиях, довольно скромный», — считает эксперт.

Руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art De Lex Артур Зурабян отмечает, что даже при сухопутном бурении нефтяные компании, как правило, арендуют оборудование. Но и в случае бурения при помощи арендуемого оборудования «Роснефть» вряд ли могли бы привлечь к ответственности по санкционным нарушениям, так как для этого требовалось бы доказать намерение обойти санкции и осведомленность о наличии американской технологической составляющей, считает юрист, отмечая, что основные последствия в такой ситуации грозили бы арендодателям. Исключением из этого правила он называет расследование американских органов в отношении «Газпром нефти» и ее платформы «Приразломная».

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Подарок от Сечина

На встрече с Путиным Сечин подарил ему бутылку с нефтью с Западно-Иркинского месторождения проекта «Восток Ойл» на Таймыре. По его словам, это лучшая нефть в мире из-за минимального количества серы и по соотношению плотности. «Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, — $11 на баррель (к цене сорта Urals. — РБК). И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на скважине буквально в эти дни», — уточнил Сечин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Роснефть, Игорь Сечин, нефть, Карское море
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