«Роснефть» начала бурение в Карском море

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о начале бурения в июле в Карском море скважин на двух участках. В 2014 году «Роснефть» работала там с американской Exxon

Встреча Владимира Путина с Игорем Сечиным (Фото: kremlin.ru)

«Роснефть» 22 июля самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник. Он продемонстрировал президенту видеоролик о том, как ведется бурение.

«В районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых составляют почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа», — говорится в сообщении «Роснефти», опубликованном на ее сайте.

Бурение ведется двумя платформами с опережением ранее намеченных сроков, сообщила компания. РБК направил запрос в компанию.

В сентябре 2014 года США и ЕС ввели санкции, ограничивающие российским нефтяникам доступ к финансовым ресурсам и технологиям и оборудованию для работы в Арктике для глубоководного бурения и добычи сланцевой нефти. Американская ExxonMobil вышла из проекта с «Роснефтью», в рамках которого компании пробурили поисковую скважину «Университетская 1» на участке Восточно-Приновоземельском-1 и открыли месторождение «Победа» с суммарными запасами по С1 + С2 в размере 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Тогда же компания Nord Atlantic из-за санкций отозвала свою буровую платформу, законтрактованную «Роснефтью».

Теперь, по словам Сечина, платформы прошли 1,5 тыс. км от Мурманска до расчетных точек бурения в Карском море. С помощью судов-снабженцев и танкерного флота «Роснефти» платформы обеспечены топливом и водой, дооснащены буровым оборудованием, подводными аппаратами и системами ледового мониторинга, которые отслеживают движения айсбергов. Начало работ осложняли мелководье и близость к айсбергам, говорится в сообщении «Роснефти», в связи с чем устье скважины было решено убрать под поверхность дна, чтобы не допустить повреждений обломками айсбергов, которых много на мелководье. Для этого была пробурена специальная шахта глубиной 15 м, диаметром почти 2 м.