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Общество ,  
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СК опубликовал видео с места пожара в пансионате для пожилых в Башкирии

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Следственный комитет России опубликовал видеозапись пожара в пансионате для пожилых людей в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек.

На кадрах видно небольшое деревянное здание, его стены и крыша горят. Следом идут кадры с места происшествия после ликвидации пожара. На записи видно, что из-за возгорания практически полностью сгорела крыша, а также все, что находилось внутри пансионата.

В МЧС не обнаружили систем пожаротушения в сгоревшем пансионате
Общество
Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В СК сообщили, что правоохранительные органы проводят осмотр на месте происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и возгорания здания.

На место пожара выехал глава Башкирии Радий Хабиров, сообщается на его сайте. Он возглавит работу оперативного штаба.

Возгорание произошло ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Проверку начала прокуратура региона. По данным районных властей, пожар произошел в здании 1960-х годов постройки, где находились 16 человек. В нем не было систем пожаротушения, были установлены только извещатели.
 

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В Башкирии завели дело после смерти 11 человек при пожаре в пансионате
Общество
В МЧС не обнаружили систем пожаротушения в сгоревшем пансионате
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