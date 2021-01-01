СК опубликовал видео с места пожара в пансионате для пожилых в Башкирии

Видео: СК РФ

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Следственный комитет России опубликовал видеозапись пожара в пансионате для пожилых людей в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек.

На кадрах видно небольшое деревянное здание, его стены и крыша горят. Следом идут кадры с места происшествия после ликвидации пожара. На записи видно, что из-за возгорания практически полностью сгорела крыша, а также все, что находилось внутри пансионата.

В СК сообщили, что правоохранительные органы проводят осмотр на месте происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и возгорания здания.