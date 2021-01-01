Синоптики предупредили о снегопаде в европейской части России

Следующая неделя в европейской части России будет облачной, но снежной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «РИА Новости»

«Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму», — объяснил он.

Вильфанд также пояснил, что в течение недели «будет умеренно мягкая погода». Ночью температура опустится до минус 5-6 градусов, а днем будет держаться на уровне минус 2-4 градусов. При этом к концу недели ожидается повышение температуры до плюс 2 градусов.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что с четверга, 17 декабря, в Центральном федеральном округе ожидается оттепель. Кроме того, аномально теплую погоду синоптики пообещали на территории Приволжского федерального округа.