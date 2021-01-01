Вильфанд пообещал оттепель в регионах Центрального федерального округа

В регионах Центрального федерального округа России с четверга, 17 декабря, ожидается оттепель, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В среду температура будет стремиться к нулю градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа», — рассказал Вильфанд.

В Гидрометцентре также пообещали аномально теплую погоду на территории Приволжского федерального округа. В середине недели температура на средней Волге будет превышать норму на 2-4 градуса. «На нижней Волге — около нормы. Заметное повышение», — отметил синоптик.

На следующей неделе потеплеет и в Московском регионе, сообщал Вильфанд. С понедельника,14 декабря, температура в столице начнет повышаться. Ночью будет минус 7–9 градусов, по области — до 11 градусов мороза, днем температура составит минус 1–6 градусов. В начале недели возможен небольшой снег.