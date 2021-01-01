Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн

В США выявили уже 16 020 646 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За это время в стране умерли от COVID-19 297 575 человек.

Больше всего зараженных и смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано в Лос-Анджелесе — 501 635 и 8199 соответственно.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов. По числу заболевших второе место занимает Индия, на третьем - Бразилия, по числу смертей — наоборот, после США идет Бразилия, а затем Индия. Россия по числу случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте.

11 декабря в США выявили рекордное число зараженных за сутки — более 231,7 тыс.