Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян Политика, 03:59 Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины Политика, 03:21 Власти США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса Общество, 03:19 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:45 Джошуа победил Пулева и защитил титулы чемпиона мира по боксу Спорт, 02:40 Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн Общество, 02:31 В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,9 Общество, 01:58 Футбольный «Спартак» обвинил тренера «Сочи» в национализме Спорт, 01:42 Патриарх Кирилл попросил прихожан стать донорами плазмы крови Общество, 01:36 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28 Вильфанд пообещал оттепель в регионах Центрального федерального округа Общество, 01:27 СМИ сообщили о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Хельсинки Общество, 00:55 Глава BioNTech назвал вероятный период спада пандемии COVID-19 Общество, 00:28 Федеральный суд в Висконсине отклонил иск Трампа Политика, 00:21
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн

В США выявили уже 16 020 646 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За это время в стране умерли от COVID-19 297 575 человек.

Больше всего зараженных и смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано в Лос-Анджелесе — 501 635 и 8199 соответственно.

Глава BioNTech назвал вероятный период спада пандемии COVID-19
Общество
Угур Шахин (Фото: AFP)

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов. По числу заболевших второе место занимает Индия, на третьем - Бразилия, по числу смертей — наоборот, после США идет Бразилия, а затем Индия. Россия по числу случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте.

11 декабря в США выявили рекордное число зараженных за сутки — более 231,7 тыс.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) 12 декабря разрешило применение вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech. Она стала первой вакциной, разрешенной в стране.

Президент Дональд Трамп объявил о начале вакцинации американцев против COVID-19. Он пообещал ввести первую вакцину «менее чем через 24 часа».

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

США коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 71 млн человек
Общество
Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны во Второй мировой
Общество
Хакеры получили данные о вакцине компании Pfizer и BioNTech
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter