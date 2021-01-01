Австрийские кинологи научили собаку определять COVID-19 по запаху
Первой определять наличие вируса научилась бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever из Зетальблика. Она участвует в специальной исследовательской программе, которая должна показать, могут ли собаки отличать здоровых людей от больных COVID-19.
Сейчас овчарка прошла первый этап испытаний. На обучение собаки понадобилось шесть месяцев и 1 тыс. защитных масок.
«Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу», — добавили в ведомстве.