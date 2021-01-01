Австрийские кинологи научили собаку определять COVID-19 по запаху

Кроме того, первый этап испытаний в ближайшее время завершит второй пес. К 2021 году австрийские кинологи планируют завершить обучение еще двух собак. Итоги исследования будут подведены в первом квартале следующего года.

О своих попытках научить собак определять коронавирусную инфекцию даже у тех, кто переносит заболевание бессимптомно, кинологи из Австрии сообщили в июле. По словам экспертов, сначала они попытались научить животных вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента. Только после этого этапа кинологи перешли к дрессировке с помощью масок.

В сентябре Роспотребнадзор сообщил, что совместно с «Аэрофлотом» и другими организациями разрабатывает аналогичную программу по идентификации больных коронавирусом с помощью собак. Однако позднее ведомство удалило сообщение об этом со своего сайта. Тогда РБК направил запрос в Роспотребнадзор, однако там отказались комментировать данную ситуацию.