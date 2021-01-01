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Пандемия коронавируса ,  
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Австрийские кинологи научили собаку определять COVID-19 по запаху

Военный кинологический центр Австрии представил первую служебную собаку, которую удалось обучить по запаху выявлять коронавирусную инфекцию на использованных медицинских масках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Австрии.

Первой определять наличие вируса научилась бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever из Зетальблика. Она участвует в специальной исследовательской программе, которая должна показать, могут ли собаки отличать здоровых людей от больных COVID-19.

Сейчас овчарка прошла первый этап испытаний. На обучение собаки понадобилось шесть месяцев и 1 тыс. защитных масок.

«Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу», — добавили в ведомстве.

В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху
Общество
Фото:McPHOTO / M. Begsteiger / imago-images.de / Global Look Press

Кроме того, первый этап испытаний в ближайшее время завершит второй пес. К 2021 году австрийские кинологи планируют завершить обучение еще двух собак. Итоги исследования будут подведены в первом квартале следующего года.

О своих попытках научить собак определять коронавирусную инфекцию даже у тех, кто переносит заболевание бессимптомно, кинологи из Австрии сообщили в июле. По словам экспертов, сначала они попытались научить животных вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента. Только после этого этапа кинологи перешли к дрессировке с помощью масок.

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В сентябре Роспотребнадзор сообщил, что совместно с «Аэрофлотом» и другими организациями разрабатывает аналогичную программу по идентификации больных коронавирусом с помощью собак. Однако позднее ведомство удалило сообщение об этом со своего сайта. Тогда РБК направил запрос в Роспотребнадзор, однако там отказались комментировать данную ситуацию.

коронавирус кинологи Австрия
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