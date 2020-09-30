С сайта Роспотребнадзора исчезла новость об ищущих коронавирус собаках

В ней говорилось о том, что ведомство совместно с другими организациями, в том числе «Аэрофлотом», разрабатывает такой способ выявлять больных COVID-19. В Роспотребнадзоре отказались комментировать исчезновение публикации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С сайта федерального Роспотребнадзора пропало сообщение о том, что ведомство совместно с несколькими другими организациями разрабатывает способ идентификации больных коронавирусом с помощью собак.

В среду о новом способе поиска зараженных написали СМИ, поставив ссылку на соответствующее сообщение ведомства. Однако позже ссылка стала вести на страницу с надписью «Элемент не найден». Тем не менее на сайте управления ведомства по Самарской области аналогичный материал на момент публикации доступен.

Google закэшировал исходное сообщение федерального Роспотребнадзора. В нем говорилось, что с Роспотребнадзором над проектом работает, в частности, «Аэрофлот».

Кинологическая служба авиакомпании уже начала тренировку служебных собак по выявлению образцов биоматериалов тех людей, которые заразились коронавирусом, сообщал Роспотребнадзор.

РБК направил запрос в «Аэрофлот». В Роспотребнадзоре отказались комментировать исчезновение сообщения с сайта.