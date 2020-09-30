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Пандемия коронавируса ,  
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С сайта Роспотребнадзора исчезла новость об ищущих коронавирус собаках

В ней говорилось о том, что ведомство совместно с другими организациями, в том числе «Аэрофлотом», разрабатывает такой способ выявлять больных COVID-19. В Роспотребнадзоре отказались комментировать исчезновение публикации
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С сайта федерального Роспотребнадзора пропало сообщение о том, что ведомство совместно с несколькими другими организациями разрабатывает способ идентификации больных коронавирусом с помощью собак.

В среду о новом способе поиска зараженных написали СМИ, поставив ссылку на соответствующее сообщение ведомства. Однако позже ссылка стала вести на страницу с надписью «Элемент не найден». Тем не менее на сайте управления ведомства по Самарской области аналогичный материал на момент публикации доступен.

Google закэшировал исходное сообщение федерального Роспотребнадзора. В нем говорилось, что с Роспотребнадзором над проектом работает, в частности, «Аэрофлот».

Кинологическая служба авиакомпании уже начала тренировку служебных собак по выявлению образцов биоматериалов тех людей, которые заразились коронавирусом, сообщал Роспотребнадзор.

РБК направил запрос в «Аэрофлот». В Роспотребнадзоре отказались комментировать исчезновение сообщения с сайта.

В сообщении говорилось, что кроме авиакомпании в исследованиях участвуют ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова».

В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху
Общество
Фото:McPHOTO / M. Begsteiger / imago-images.de / Global Look Press

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В рамках эксперимента были разработаны параметры снижения вирусной инфекционности в пробах радиологическим методом, отработана методика выполнения полимеразной цепной реакции для исследования образцов биоматериалов и подтверждена безопасность биологических образцов, говорилось в сообщении Роспотребнадзора.

Возможность использовать собак для выявления больных с COVID-19 широко обсуждается в Европе, а некоторые страны уже начали разрабатывать этот метод. В мае специалисты Университета Хельсинки приступили к тренировкам животных на выявление биоматериалов заразившегося коронавирусом человека. Через несколько недель собаки успешно справлялись с задачей, а процент ошибок был минимальным. В сентябре в рамках эксперимента собак начали использовать в аэропорту Хельсинки Вантаа.

В июле собак начали тренировать в Минобороны Австрии. В Германии также обучили служебных собак на поиск образцов биоматериалов людей, больных COVID-19. Ученым из Ганновера понадобилась неделя дрессировки, после чего собаки смогли распознать более 80% образцов людей с положительным тестом на коронавирус.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Мария Кокорева, Егор Губернаторов
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