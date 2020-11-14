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В Санкт-Петербурге потушили пожар на электромеханическом заводе

Пожарные локализовали пожар на территории «Ленинградского электромеханического завода» (ЛЭМЗ) в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает «РИА Новости».

«В 23:20 локализация пожара», — уточняется в сообщении.

МЧС показало видео пожара на электромеханическом заводе в Петербурге
Общество

Огонь охватил третий и четвертый этажи производственного здания на территории завода. На каждом этаже возгорание распространилось на площади 600 кв. м.

Были эвакуированы четыре человека. О пострадавших не сообщалось.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС вечером 13 ноября. В течение последующих часов уровень сложности пожара постоянно повышался. К тушению МЧС привлекло 17 единиц техники и 58 человека личного состава.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку происшествия. В ходе нее должны быть выяснены причины случившегося и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

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