В Санкт-Петербурге потушили пожар на электромеханическом заводе

Пожарные локализовали пожар на территории «Ленинградского электромеханического завода» (ЛЭМЗ) в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает «РИА Новости».

«В 23:20 локализация пожара», — уточняется в сообщении.

Огонь охватил третий и четвертый этажи производственного здания на территории завода. На каждом этаже возгорание распространилось на площади 600 кв. м.

Были эвакуированы четыре человека. О пострадавших не сообщалось.