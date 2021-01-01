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Политика ,  
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Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на базовые продукты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов провел первое заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«На совещании детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице», — говорится в сообщении.

Белоусов поручил участникам проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары.

Кроме того, рабочая группа обсудила оперативную доработку актов правительства, касающихся снижения и стабилизации цен. На заседании были даны поручения по организации ежедневного мониторинга цен на базовые товары.

В заседании участвовали представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС, Росстата и Россельхознадзора.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Рабочая группа создана по итогам заседания правительства 10 декабря, на котором Мишустин дал министерствам и ведомствам ряд поручений. Среди них проведение переговоров с производителями продукции с участием Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы, а также подготовка дополнительных мер по сдерживанию роста цен. Накануне президент России Владимир Путин поручил министерствам в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

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На проблему роста цен Путин обратил внимание 9 декабря. Президент сравнил ситуацию в стране с дефицитом продуктов в СССР. «Тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — сказал он.

На следующий день работу министерств раскритиковал премьер Михаил Мишустин, заявив, что они «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя подобная тенденция была заметна еще осенью.

Андрей Белоусов правительство Минэкономразвития рост цен
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