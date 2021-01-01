Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на базовые продукты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов провел первое заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«На совещании детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице», — говорится в сообщении.

Белоусов поручил участникам проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары.

Кроме того, рабочая группа обсудила оперативную доработку актов правительства, касающихся снижения и стабилизации цен. На заседании были даны поручения по организации ежедневного мониторинга цен на базовые товары.

В заседании участвовали представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС, Росстата и Россельхознадзора.