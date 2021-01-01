RT сообщил о блокировке страницы документального канала в Instagram

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Instagram заблокировал страницу RT Documentary в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«Если попробовать посмотреть страницу через поиск, вы увидите сообщение: «К сожалению, эта страница недоступна». Зайти в управление учетной записью тоже нельзя — не удается залогиниться, используя наши логин и пароль», — говорится в сообщении.

Издание также пишет, что в последние месяцы Instagram «как будто фиксировал» подозрительную активность в отношении страницы. «Instagram требовал менять пароль по три раза в неделю «в целях безопасности», что мы и делали», — сообщает RT. Канал пытается выяснить у Instagram причину блокировки.

РБК направил запрос в Instagram.