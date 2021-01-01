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Политика ,  
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Госдума поддержала проект об ответных мерах за цензуру российских СМИ

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Законопроект вводит статус «общественно значимой информации в Российской Федерации». В случае ограничения пользователями интернета такой информации, владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям «основополагающих прав и свобод».

Санкции могут грозить в случае ограничения информации по национальным, языковым, имущественным, должностным и прочим признакам, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

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Фото:Dhiraj Singh / Bloomberg

Законопроект предусматривает введение санкций против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов. В соответствии с ним генпрокурор может по согласованию с МИДом присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Авторы законопроекта объясняют его введение «многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации».

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Марина Мукабенова, Антон Горелкин; депутат КПРФ Александр Ющенко и сенатор Алексей Пушков.

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Законопроект был внесен 19 декабря, на следующий день после того, как Роскомнадзор обратился к Google с требованием «снять ограничения» с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. В ведомстве расценили непопадание видеороликов журналиста как «попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

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