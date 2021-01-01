Госдума поддержала проект об ответных мерах за цензуру российских СМИ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Законопроект вводит статус «общественно значимой информации в Российской Федерации». В случае ограничения пользователями интернета такой информации, владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям «основополагающих прав и свобод».

Санкции могут грозить в случае ограничения информации по национальным, языковым, имущественным, должностным и прочим признакам, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Законопроект предусматривает введение санкций против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов. В соответствии с ним генпрокурор может по согласованию с МИДом присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».