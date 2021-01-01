Тело подозреваемого в двойном убийстве нашли на побережье Черного моря

Фото: Олег Яковлев / РБК

Тело подозреваемого в убийстве девушки и ее девятилетнего брата в Краснодарском крае нашли на побережье Черного моря. Об этом РБК сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, тело, предположительно, Акшина Гусейнова нашли на побережье между поселками Алексино и Мысхако. О том, что тело мужчины нашли на побережье, также пишет «Кубань 24».

Позднее СК подтвердил, что тело подозреваемого найдено. «Недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении регионального следственного управления.

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