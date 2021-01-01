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Тело подозреваемого в двойном убийстве нашли на побережье Черного моря

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Тело подозреваемого в убийстве девушки и ее девятилетнего брата в Краснодарском крае нашли на побережье Черного моря. Об этом РБК сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, тело, предположительно, Акшина Гусейнова нашли на побережье между поселками Алексино и Мысхако. О том, что тело мужчины нашли на побережье, также пишет «Кубань 24».

Позднее СК подтвердил, что тело подозреваемого найдено. «Недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении регионального следственного управления.

СК показал видео с места особо жестокого убийства в Армавире
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Убийство произошло 10 декабря. Подозреваемый убил 26-летнюю девушку, с которой жил вместе в Армавире, нанеся ей множество ударов в область головы. Потом поехал в станицу Новоалексеевскую, где убил ее девятилетнего брата. Затем он прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся. Подозреваемый опубликовал видеозаписи, в которых признался в убийствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

Армавир убийство тело новости
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