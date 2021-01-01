СК показал видео с места особо жестокого убийства в Армавире
Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в Армавире, где было совершено особо жестокое убийство. Видеозапись размещена на YouTube-канале ведомства.
Как видно на видеозаписи, на полу в квартире заметны следы крови. Сотрудники СК осматривают место преступления.
Следствие считает, что 26-летнюю девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург.