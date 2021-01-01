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СК показал видео с места особо жестокого убийства в Армавире

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в Армавире, где было совершено особо жестокое убийство. Видеозапись размещена на YouTube-канале ведомства.

Как видно на видеозаписи, на полу в квартире заметны следы крови. Сотрудники СК осматривают место преступления.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Следствие считает, что 26-летнюю девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург.

СК завел дело об убийстве двух человек в Армавире с особой жестокостью
Общество
Фото:СК РФ

После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где убил 9-летнего брата погибшей, считают в СК. Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

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По информации издания «Новая Кубань», подозреваемый разместил видеообращение в социальных сетях и признался в содеянном преступлении. Он также заявил, что направляется к Черному морю, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Следственный комитет Армавир убийство
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