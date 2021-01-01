СК показал видео с места особо жестокого убийства в Армавире

После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где убил 9-летнего брата погибшей, считают в СК. Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

По информации издания «Новая Кубань», подозреваемый разместил видеообращение в социальных сетях и признался в содеянном преступлении. Он также заявил, что направляется к Черному морю, чтобы покончить жизнь самоубийством.