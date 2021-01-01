СК завел дело об убийстве двух человек в Армавире с особой жестокостью

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Армавира, который подозревается в убийстве своей сожительницы и ее 9-летнего брата. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

По данным следствия, мужчина проживал с 26-летней девушкой в съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург в Армавире. Днем 10 декабря между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемый нанес девушке множество ударов в область головы, убив ее, а затем переместил тело погибшей в ванну.

После этого, как сообщает СК, злоумышленник на автомобиле поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокость убил брата погибшей. Затем он прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.