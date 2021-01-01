Кремль исключил введение жестких мер против COVID на новогодние праздники

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Власти России не рассматривают вопрос введения жесткого карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции, как сделали западные страны. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не так», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждении ужесточения мер по COVID-19.

Ранее введение дополнительных мер в новогодние праздники исключал мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, говорил, что город близок к ужесточению мер по COVID-19. «Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал он. Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом на период новогодних праздников власти города дополнительно ограничили работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. С 30 декабря по 3 января заведения должны быть полностью закрыты, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и ресторанам разрешат принимать клиентов только до 19:00. В воскресенье, 13 декабря, Беглов сообщил о падении темпов распространения коронавируса.