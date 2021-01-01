Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, написал младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову письмо, в котором попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет в будущем быть актером. Захаров передал письмо своему адвокату Александру Добровинскому, оно датировано 3 ноября. Добровинский предоставил фото письма РБК.

«В нем [письме] Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — прокомментировал Александр Добровинский письмо. По словам адвоката, мнение младшего Захарова о письме «пока неоднозначно».

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — написал Ефремов.

В письме Ефремов пишет, что каждый день молится за упокой души погибшего Сергея Захарова. Актер заверил сына погибшего в том, что постарается сделать все возможное для него и для его семьи.