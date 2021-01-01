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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, написал младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову письмо, в котором попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет в будущем быть актером. Захаров передал письмо своему адвокату Александру Добровинскому, оно датировано 3 ноября. Добровинский предоставил фото письма РБК.

«В нем [письме] Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — прокомментировал Александр Добровинский письмо. По словам адвоката, мнение младшего Захарова о письме «пока неоднозначно».

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — написал Ефремов.

В письме Ефремов пишет, что каждый день молится за упокой души погибшего Сергея Захарова. Актер заверил сына погибшего в том, что постарается сделать все возможное для него и для его семьи.

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Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова

Ранее Ефремов также написал письмо вдове погибшего Маргарите Захаровой. Как сообщил Добровинский, в письме Ефремов раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. «Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — сообщил Добровинский.

«Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — написал актер.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера врезался в фургон Захарова, который скончался от полученных ран. Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу другого сына погибшего — Виталия Захарова.

Михаил Ефремов ДТП письмо новости
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