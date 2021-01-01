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В Сочи начали проверку в отношении разбившего машину покупателю охранника

Видео: ЧП Сочи/Telegram
Видео: ЧП Сочи/Telegram
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Полиция Сочи начала проверку после того, как охранник магазина разбил стекло автомобиля местного жителя, сообщили РБК в пресс-службе УВД по городу.

«Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка», — сказали в пресс-службе. Инцидент произошел 10 декабря в центре Сочи.

На странице «ЧП Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео инцидента, на котором мужчина с бейджем подходит к отъезжающему автомобилю и разбивает стекло. На бейдже заметна надпись Fix.

В сообщении в соцсети говорится, что, по словам потерпевшего, он зашел в магазин, чтобы купить молочный коктейль, однако он был без маски и его не стали обслуживать. «Я пошел за ней в машину, в этот момент несколько охранников вышли на улицу и смотрели на меня, один из них на что-то серьезно обозлился и кулаком разбил моей машине боковое стекло», — рассказал мужчина.

В доказательство он опубликовал фотографии поврежденной машины и разбитого лица.

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«РИА Новости» в полиции подтвердили, что инцидент произошел в магазине Fix Price в центре города.

В ноябре в Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом за то, что он попросил двух пассажиров маршрутки надеть маску. В результате 53-летний житель города Мурино умер. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержаны двое уроженцев Оренбургской области — 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

новости Сочи конфликт магазин маска
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