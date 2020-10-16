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Полиция начала проверку видео с ударившим пассажира водителем в Москве

Видео: Решаем проблемы вместе/ВКонтакте
Видео: Решаем проблемы вместе/ВКонтакте
Video

В Москве полицейские начали проверку после видеозаписи, на которой водитель автобуса бьет пассажира. Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции, передает ТАСС.

«В полиции изучают видео, на котором между водителем и пассажиром автобуса произошел конфликт», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Подъем» опубликовал видео, на котором видно, как водитель автобуса бьет пассажира по лицу возле автобусной остановки. От удара мужчина упал на землю. Издание отмечало, что конфликт начался из-за того, что пассажир отказался надевать защитную маску.

В ГУ МВД по Москве сказали РБК, что не обладают подобной информацией.

В пресс-службе «Мосгортранса» РБК сообщили, что инцидент с участием водителя и пассажира произошел 15 октября. «По предварительным данным, во время работы на линии водитель городского транспорта увидел, что пассажир, находящийся в салоне, ведет себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами, разбил окно автобуса», — сказали в пресс-службе.

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В предприятии отметили, что для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу. На место происшествия был вызван наряд полиции. По информации «Мосгортранса», водитель транспорта отстранен от работы на линии, проводится внутренняя проверка.

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