Полиция начала проверку видео с ударившим пассажира водителем в Москве

Видео: Решаем проблемы вместе/ВКонтакте

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В Москве полицейские начали проверку после видеозаписи, на которой водитель автобуса бьет пассажира. Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции, передает ТАСС.

«В полиции изучают видео, на котором между водителем и пассажиром автобуса произошел конфликт», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Подъем» опубликовал видео, на котором видно, как водитель автобуса бьет пассажира по лицу возле автобусной остановки. От удара мужчина упал на землю. Издание отмечало, что конфликт начался из-за того, что пассажир отказался надевать защитную маску.

В ГУ МВД по Москве сказали РБК, что не обладают подобной информацией.