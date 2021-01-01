В Новосибирске загорелся киоск с пиротехникой

Video

В Новосибирске в киоске, где продавалась пиротехника, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Постройка с пиротехническими изделиями загорелась на Большой улице в ночь на 14 декабря. Огнем было охвачено 8 кв. м. Пожар потушили менее чем за десять минут, никто не пострадал.

«Сообщение о возгорании поступило в 02:13 новосибирского времени (22:13 мск), в 03:00 возгорание было полностью ликвидировано. На месте работают дознаватели МЧС для установления причины данного пожара», — сказал представитель регионального управления МЧС.