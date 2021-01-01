СК возбудил дело после гибели матери с ребенком при пожаре в Москве

При пожаре на юго-западе Москвы погибла мать с ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

По данным Главного управления МЧС по городу, пожар произошел вечером 10 декабря в пятиэтажке, расположенной по адресу: ул. Керченская, д. 3, к. 1. В квартире на третьем этаже загорелись личные вещи и мебель, площадь возгорания составила всего 4 кв.м. Пожар был быстро потушен.

Из квартиры были спасены женщина и трехлетний ребенок, впоследствии они умерли.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности).