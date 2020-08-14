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Общество ,  
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«Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара»

Тяжелая ракета-носитель «Ангара А5» успешно прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

«(Ракета) готова к возобновлению летно-космическим испытаний», — уточнила госкорпорация.

Универсальные ракетные модули погрузили в спецвагоны. После решения Госкомиссии их отправят на северный космодром.

Ракетный комплекс «Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, способных выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту. Летные испытания комплекса начались в 2014 году. На космодроме «Восточном» в 2023 году запланированы испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
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Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей &laquo;Ангара&raquo;

В начале августа из размещенных «Роскосмосом» документов на сайте госзакупок стало известно, что финансирование разработки и испытаний ракет-носителей класса «Ангара» увеличили с 26 млрд до 45 млрд руб. По данным «РИА Новости», стоимость первой ракеты «Ангара-А5М» для проведения испытаний в 2023–2024 годах составит 6,1 млрд руб. Вторая ракета этого типа должна быть готова в 2023–2025 годах, на нее выделяется 6,2 млрд руб.

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Теги: «Ангара», Роскосмос, испытания
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