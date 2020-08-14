«Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара»

Тяжелая ракета-носитель «Ангара А5» успешно прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

«(Ракета) готова к возобновлению летно-космическим испытаний», — уточнила госкорпорация.

Универсальные ракетные модули погрузили в спецвагоны. После решения Госкомиссии их отправят на северный космодром.

Ракетный комплекс «Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, способных выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту. Летные испытания комплекса начались в 2014 году. На космодроме «Восточном» в 2023 году запланированы испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».