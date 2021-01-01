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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от COVID-19 вылечились еще почти 5 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 4932 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram.

С начала эпидемии от COVID-19 вылечились 534 552 человека.

Всего в городе выявлено более 692,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, число смертей превышает 9,8 тыс. Москва остается лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19, при этом оно снизилось с 11 декабря.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале декабря заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края», — отметила она. Вице-мэр выразила надежду, что вакцинация позволит победить эпидемию в течение нескольких месяцев.

5 декабря в столице приступили к вакцинации жителей. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям и социальным работникам, затем ее смогут получить работники культуры, торговли, сферы услуг и сотрудники МФЦ.

В конце ноября Собянин продлил ряд мер против распространения коронавируса до 15 января 2021 года. Речь идет о сохранении режима самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, переводе предприятиями и организациями как минимум 30% персонала на удаленную работу, а также о закрытии городских досуговых учреждений для детей.

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Кроме того, с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе, бары, а также ночные клубы, караоке, боулинги, дискотеки и другие развлекательные заведения закрыты в ночное время — с 23:00 до 6:00. Театры, кинотеатры и концертные залы должны быть заполнены не более чем на 25%. Собянин заявлял, что дополнительных ограничений на новогодние праздники не будет.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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