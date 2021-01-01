В Москве от COVID-19 вылечились еще почти 5 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 4932 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram.

С начала эпидемии от COVID-19 вылечились 534 552 человека.

Всего в городе выявлено более 692,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, число смертей превышает 9,8 тыс. Москва остается лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19, при этом оно снизилось с 11 декабря.

В начале декабря заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края», — отметила она. Вице-мэр выразила надежду, что вакцинация позволит победить эпидемию в течение нескольких месяцев.