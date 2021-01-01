Собянин назвал условие для ужесточения ограничений в Москве

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Если система здравоохранения перестанет справляться с потоком пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, властям Москвы придется ужесточить ограничительные меры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», — цитирует его агентство ТАСС.

Мэр также отметил, что сейчас у городской медицинской системы «достаточно большой» запас прочности и в ближайшее время ужесточение эпидемиологических мер москвичам не грозит.

Ранее глава города оценил выработанную в Китае систему, согласно которой в качестве эпидемиологических мер против COVID-19 изолировались целые микрорайоны. По мнению Собянина, она совершенно неприменима для России, хотя является «эффективным методом» в борьбе с распространением коронавируса.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились более 6,4 тыс. человек. Всего в городе за время пандемии зафиксировали свыше 692 тыс. случаев заражения.