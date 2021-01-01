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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 6425 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 6425 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки госпитализировали 1463 пациента с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находится 447 человек.

Число людей, заболевших COVID-19, с начала пандемии достигло в столице 692 210 человек. Их них, по данным оперштаба, выздоровели 529 620, скончались — 9870.

Еще 4841 человек вылечился от коронавируса в Москве
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Москва является лидером среди российских регионов по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В целом по России за сутки выявили 28 080 заболевших COVID-19 и число случаев заражения за период эпидемии достигло 2 653 928.

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Фотогалерея 

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, когда коэффициент распространения коронавируса. опустится ниже 0,7, можно будет ослаблять ограничительные меры. По данным ТАСС на 10 декабря, в Москве этот показатель составлял 0,81.

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Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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