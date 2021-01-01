В Москве за сутки выявили 6425 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 6425 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки госпитализировали 1463 пациента с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находится 447 человек.

Число людей, заболевших COVID-19, с начала пандемии достигло в столице 692 210 человек. Их них, по данным оперштаба, выздоровели 529 620, скончались — 9870.

Москва является лидером среди российских регионов по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В целом по России за сутки выявили 28 080 заболевших COVID-19 и число случаев заражения за период эпидемии достигло 2 653 928.