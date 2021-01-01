Число разведывательных полетов у границ России за год выросло на 40%

Иностранные самолеты-разведчики в 2020 году пролетали у российских границ более тысячи раз, сообщили «РИА Новости» в Министерстве обороны.

«Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году», — отметили в военном ведомстве.

Всего Радиотехническими войсками (РТВ), предназначенными для разведки средств воздушно-космического нападения противника, перехвачено свыше 2 млн воздушных судов.

В конце ноября главнокомандующий Военно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщал, что российские истребители за год поднимались в воздух более 170 раз и сопроводили более 1,3 тыс. разведывательных самолетов иностранных государств. Нарушений воздушного пространства России не зафиксировано.