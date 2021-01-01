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Политика ,  
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В Минобороны заявили о перехвате самолетов США и Франции над Черным морем

Истребитель Су-30 Южного военного округа подняли в воздух для сопровождения двух самолетов ВВС США и одного самолета ВВС Франции у границы России над акваторией Черного моря. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем
Общество
Су-27

В центре подчеркнули, что разведывательные самолеты НАТО были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства. После их разворота истребитель Су-30 вернулся в аэропорт базирования. Российская граница нарушена не была.

Ранее, 28 ноября, российские военные обнаружили у границы с Россией над нейтральными водами Черного моря стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Тогда на перехват был отправлен истребитель Су-27. Как и сегодня, тогда российская граница нарушена не была. После сопровождения Су-27 вернулся в аэродром базирования.

самолеты ВВС США ВВС Франции Черное море Су-30 НАТО
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