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Общество ,  
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Военные назвали число самолетов-разведчиков у границ России в 2020 году

Более 1,3 тыс. самолетов иностранных государств проводили разведку границ России в 2020 году. Об этом сообщил главнокомандующий российскими Военно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

«Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3,6 тыс. самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1,3 тыс. разведывательных самолетов», — сказал Юдин.

По его словам, истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил поднимались в воздух более 170 раз.

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За год не было допущено нарушений государственной границы России в воздушном пространстве и правил использования воздушного пространства, добавил Юдин.

В сентябре газета The Times сообщила, что британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы проверить обороноспособность страны. Источник издания говорил, что патрулирование границ «сводит российских военных с ума»: они вынуждены поднимать свои истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.

самолеты-разведчики ВКС России
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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