Военные назвали число самолетов-разведчиков у границ России в 2020 году

Более 1,3 тыс. самолетов иностранных государств проводили разведку границ России в 2020 году. Об этом сообщил главнокомандующий российскими Военно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

«Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3,6 тыс. самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1,3 тыс. разведывательных самолетов», — сказал Юдин.

По его словам, истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил поднимались в воздух более 170 раз.

За год не было допущено нарушений государственной границы России в воздушном пространстве и правил использования воздушного пространства, добавил Юдин.