Эксперт оценил влияние вакцинации на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Начало массовой вакцинации от коронавируса в России не приведет к моментальному спаду заболеваемости, однако в перспективе это сократит продолжительность пандемии. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Вакцинация не даст моментальный эффект и уже значительно не повлияет на осенний пик заболеваемости, но для сокращения срока пандемии она крайне важна», — сообщил эксперт.

Как он уточнил, чтобы приблизить окончание пандемии, в России прививку необходимо сделать 70% населения. При отсутствии всеобщей вакцинации, отметил специалист, пандемия закончится к лету 2021-го.

По словам Тавадяна, есть вероятность, что весной следующего года страну снова ждет пик заболеваемости, однако он будет меньше прошлого. В марте 2021 года число новых заболевших, выявляемых в России за день, может составить 8 тыс. человек.