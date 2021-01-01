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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт оценил влияние вакцинации на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Начало массовой вакцинации от коронавируса в России не приведет к моментальному спаду заболеваемости, однако в перспективе это сократит продолжительность пандемии. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Вакцинация не даст моментальный эффект и уже значительно не повлияет на осенний пик заболеваемости, но для сокращения срока пандемии она крайне важна», — сообщил эксперт.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Как он уточнил, чтобы приблизить окончание пандемии, в России прививку необходимо сделать 70% населения. При отсутствии всеобщей вакцинации, отметил специалист, пандемия закончится к лету 2021-го.

По словам Тавадяна, есть вероятность, что весной следующего года страну снова ждет пик заболеваемости, однако он будет меньше прошлого. В марте 2021 года число новых заболевших, выявляемых в России за день, может составить 8 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 7 декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что регионы России в декабре получат около полумиллиона доз вакцины.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых зараженных. Общее число заболевших в стране превысило 2,6 млн.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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