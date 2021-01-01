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Политика ,  
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Мишустин раскрыл объем декабрьских поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Регионы России в декабре получат около полумиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на совещании с производителями вакцин заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Если быть точнее, по подтвержденным сегодня данным от производителей, это 480 тыс. доз», — уточнил председатель правительства.

По его словам, Министерство здравоохранения России сформировало график распределения препарата по субъектам. Мишустин подчеркнул, что власти укладываются в срок начала масштабной вакцинации, поставленный президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин объявил о начале постклинических испытаний вакцины «Вектора»
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Фото:Максим Слуцкий / ТАСС

«В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что также начинают открываться первые пункты вакцинации, причем их количество будет расти с поставками препарата. Вакцинация должна быть «полностью добровольной и бесплатной», заключил он.

Накануне на совещании с участием вице-премьера Татьяны Голиковой все российские регионы подтвердили готовность начать вакцинацию от COVID-19 до конца этой недели. Голикова поручила субъектам России спланировать вакцинацию так, чтобы она не прерывалась во время новогодних праздников.

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Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19, обозначив крайний срок — 13 декабря. По его словам, в стране произведено около 2 млн доз вакцин от коронавируса, что позволяет начать процесс если не массовой, то масштабной вакцинации.

Михаил Мишустин вакцина декабрь регионы
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