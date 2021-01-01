Мишустин раскрыл объем декабрьских поставок вакцины от COVID-19 в регионы

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Регионы России в декабре получат около полумиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на совещании с производителями вакцин заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Если быть точнее, по подтвержденным сегодня данным от производителей, это 480 тыс. доз», — уточнил председатель правительства.

По его словам, Министерство здравоохранения России сформировало график распределения препарата по субъектам. Мишустин подчеркнул, что власти укладываются в срок начала масштабной вакцинации, поставленный президентом России Владимиром Путиным.

«В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», — отметил он.