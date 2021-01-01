Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
В Шереметьево проверили сумку с повышенным радиационным фоном Общество, 04:25 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 04:14 СМИ узнали о возможном закрытии двух консульств США в России Политика, 03:51 СМИ узнали о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло на три месяца Экономика, 03:49 Неймар со слезами покинул поле на носилках в матче с «Лионом». Видео Спорт, 03:17 Стрелявший у собора в Нью-Йорке мужчина умер в больнице Общество, 03:09 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:45 Ученые выявили осложняющую течение COVID особенность иммунитета Общество, 02:39 Умер автор шпионских романов Джон ле Карре Общество, 02:17 Жители части Земли увидят во время затмения 14 декабря «солнечную корону» Общество, 02:14 Стали известны возможные сроки реванша Исмаилова с Минеевым Спорт, 01:39 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28 На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек Общество, 01:25 В России изменились правила оформления больничных листов Общество, 01:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

В Шереметьево проверили сумку с повышенным радиационным фоном

В московском аэропорту Шереметьево при сортировке багажа в терминале В обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Датчики радиационной безопасности среагировали на один из предметов, бывших внутри. На место прибыли специалисты, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

В Шереметьево проверили сумку из-за повышенного радиационного фона
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Никаких радиоактивных предметов или веществ не обнаружено. Сумка опасности не представляет», — сообщил собеседник ТАСС итоги проверки.

Ранее в Шереметьево проверяли сумку с повышенным радиационным фоном в конце ноября. Ее также нашли при сортировке в терминале В. Проверка не выявила превышения радиационного фона, багаж отправили авиарейсом его владельцу.

Шереметьево радиация проверка
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
В Шереметьево проверили сумку из-за повышенного радиационного фона
Общество
В Шереметьево задержали угрожавшего совершить теракт пассажира
Общество
Бывшего главу «Сибантрацита» задержали в Шереметьево с наркотиками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter