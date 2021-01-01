В Шереметьево проверили сумку с повышенным радиационным фоном

В московском аэропорту Шереметьево при сортировке багажа в терминале В обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Датчики радиационной безопасности среагировали на один из предметов, бывших внутри. На место прибыли специалисты, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

«Никаких радиоактивных предметов или веществ не обнаружено. Сумка опасности не представляет», — сообщил собеседник ТАСС итоги проверки.

Ранее в Шереметьево проверяли сумку с повышенным радиационным фоном в конце ноября. Ее также нашли при сортировке в терминале В. Проверка не выявила превышения радиационного фона, багаж отправили авиарейсом его владельцу.