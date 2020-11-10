В Шереметьево задержали угрожавшего совершить теракт пассажира

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В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали авиапассажира, угрожавшего совершить теракт. Об этом РБК сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Информация о том, что на борту самолета рейса Москва — Петропавловск-Камчатский требуется помощь в связи с неадекватным поведением пассажира, поступила в полицию вечером 9 ноября.

Полицейские установили, что перед вылетом 24-летний уроженец Башкортостана попытался проникнуть в кабину пилотов, не реагировал на замечания и угрожал совершить теракт.

Полицейские не обнаружили у задержанного предметов, представлявших угрозу. По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).