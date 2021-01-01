Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Какие конкурсы и олимпиады помогают школьникам поступить в престижный вуз РБК и АНО «РСВ», 13:12 Евсеев обвинил Тедеско в завуалировавшей поражении истерии Спорт, 13:06 При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек Общество, 13:03 В Лас-Вегасе полиция задержала забравшегося на крыло самолета мужчину Общество, 12:57 Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов Общество, 12:54 Ретейлеры пообещали доступные цены на продукты после критики Путина Общество, 12:45 Защитивший титулы чемпиона мира Джошуа заявил о готовности к бою с Фьюри Спорт, 12:34 На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир Общество, 12:25 Как новый транспортный каркас Москвы влияет на чистоту воздуха РБК и ДПиООС, 12:23 В Белоруссии начались воскресные акции протеста Общество, 12:18 Главы Минобороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Карабахе Общество, 11:57 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 11:32 От тысячи пицц до квартиры. Что можно сейчас купить за 1 биткоин Крипто, 11:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 декабря Общество, 11:21
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек

В жилом доме в центре Москве произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Инцидент произошел по адресу: Цветной бульвар, дом 21, строение 6. Возгорание началось в квартире, расположенной на последнем, пятом этаже дома. Позже огонь перешел на чердак. Площадь пожара составила около 150 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 10:36 мск, ликвидировать пожар удалось к 12:20 мск, сообщили в ГУ МЧС. Пожарные вывели из дома 20 человек.

В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар
Общество
Фото:mchs_cao / VK

ТАСС передает, что пожар случился в доме 1917 года постройки. По словам источника агентства в экстренных службах, дом имеет смешанные перекрытия, и огонь распространялся быстро.

Ранее при пожаре на юго-западе Москвы погибли мать с трехлетним ребенком. В квартире пятиэтажки на Керченской улице загорелись личные вещи и мебель. Женщину и ребенка удалось вывести из квартиры, но впоследствии они скончались. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности).

пожар Москва МЧС
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Мужчина и 30 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Общество
СК возбудил дело после гибели матери с ребенком при пожаре в Москве
Общество
В Иркутской области произошел пожар в спортзале школы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter