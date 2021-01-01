При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек

В жилом доме в центре Москве произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Инцидент произошел по адресу: Цветной бульвар, дом 21, строение 6. Возгорание началось в квартире, расположенной на последнем, пятом этаже дома. Позже огонь перешел на чердак. Площадь пожара составила около 150 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 10:36 мск, ликвидировать пожар удалось к 12:20 мск, сообщили в ГУ МЧС. Пожарные вывели из дома 20 человек.

ТАСС передает, что пожар случился в доме 1917 года постройки. По словам источника агентства в экстренных службах, дом имеет смешанные перекрытия, и огонь распространялся быстро.