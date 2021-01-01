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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что за минувшие сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение 634 беженцев из Армении в Нагорный Карабах. Всего на территорию непризнанной республики вернулись более 38 тыс. человек.

Главы Минобороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Карабахе
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее, 11 декабря, ведомством был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе. Однако нового обострения конфликта миротворцы не допустили. В нарушении договоренностей Баку и Ереван обвинили друг друга.

После продолжительных боевых действий 9 ноября, главы Армении, Азербайджана и России подписали договор о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Чтобы обеспечить выполнение соглашения, Россия направила в зону конфликта около 2 тыс. миротворцев, которые будут контролировать ситуацию следующие пять лет.

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