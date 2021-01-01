Минобороны сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

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На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что за минувшие сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение 634 беженцев из Армении в Нагорный Карабах. Всего на территорию непризнанной республики вернулись более 38 тыс. человек.

Ранее, 11 декабря, ведомством был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе. Однако нового обострения конфликта миротворцы не допустили. В нарушении договоренностей Баку и Ереван обвинили друг друга.