Главы Минобороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянское военное ведомство.

По информации Минобороны Армении, накануне подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили перемирие, нанеся удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

«Находящийся с рабочим визитом в России министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Накануне Ереван сообщил, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что перемирие нарушила армянская сторона. По его словам, «армянские боевики либо остатки так называемой армянской армии» совершили теракты.