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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Главы Минобороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянское военное ведомство.

По информации Минобороны Армении, накануне подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили перемирие, нанеся удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

«Находящийся с рабочим визитом в России министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

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Ильхам Алиев

Накануне Ереван сообщил, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что перемирие нарушила армянская сторона. По его словам, «армянские боевики либо остатки так называемой армянской армии» совершили теракты.

Минобороны России подтвердило нарушение режима прекращения огня. По данным военного ведомства, это произошло 11 декабря в Гадрутском районе.

Соглашение о перемирии было подписано лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября в Москве. Этот документ остановил вооруженный конфликт, продолжавшийся в регионе с конца сентября.

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