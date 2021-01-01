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Политика ,  
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Кремль заявил, что Путина не беспокоят статьи о его личной жизни

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Публикации об окружении президента Владимира Путина его не беспокоят, они постоянно сопровождают президента, он «на подобное внимания никогда не обращал», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ограничение публичной информации о семье Путина Песков назвал его выбором. «Что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют, и неоднократно проголосовали, и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента», — подчеркнул Песков.

Комментируя публикации о проблемах со здоровьем президента, Песков отметил: «Что касается здоровья, то это чушь полная, здесь, наверное, вообще никакого приличия нет. Если б нас спросили, мы бы ответили».

Песков добавил, что в понедельник, 7 ноября, он уже рассказывал об отношении Кремля к публикациям, в которых, как он утверждает, содержится компиляция разных слухов. «Я еще раз повторяю: мы знаем, кто этим занимается, и, более того, знаем, что это будет продолжаться и дальше».

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Дмитрий Песков

6 ноября британский таблоид Daily Mail опубликовал статью, в которой политолог Валерий Соловей со ссылкой на предположения неизвестных аналитиков, заявлял о проблемах у Путина со здоровьем. В Кремле это опровергли, заявив, что здоровье у президента «отменное».

Накануне вышел материал издания «Важные истории», в котором говорилось о том, что бизнесмен Кирилл Шамалов, которого источники Bloomberg называли «бывшим зятем Владимира Путина», приобрел 3,8% акций «Сибура» в 2013 году, выплатив примерно $100. Выплата $100 за бумаги «Сибура» Шамаловым была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий, о которых топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с ее владельцем Леонидом Михельсоном, рассказал позднее РБК глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов. Компания заявила о готовности доказать отсутствие преференций для Шамалова с помощью независимых экспертов.

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