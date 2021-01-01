Кремль заявил, что Путина не беспокоят статьи о его личной жизни

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Публикации об окружении президента Владимира Путина его не беспокоят, они постоянно сопровождают президента, он «на подобное внимания никогда не обращал», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ограничение публичной информации о семье Путина Песков назвал его выбором. «Что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют, и неоднократно проголосовали, и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента», — подчеркнул Песков.

Комментируя публикации о проблемах со здоровьем президента, Песков отметил: «Что касается здоровья, то это чушь полная, здесь, наверное, вообще никакого приличия нет. Если б нас спросили, мы бы ответили».

Песков добавил, что в понедельник, 7 ноября, он уже рассказывал об отношении Кремля к публикациям, в которых, как он утверждает, содержится компиляция разных слухов. «Я еще раз повторяю: мы знаем, кто этим занимается, и, более того, знаем, что это будет продолжаться и дальше».