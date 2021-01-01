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В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар

В сталинской высотке на Котельнической набережной в центре Москвы произошел пожар, возгорание удалось ликвидировать. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании по адресу Котельническая набережная, д.1/15 поступило в 23:56 мск. Выяснилось, что на верхних этажах здания загорелся мусор в мусоропроводе.

Информации о пострадавших нет, отметили в МЧС.

В центре Москвы на Котельнической набережной сгорел автомобиль
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале декабря пожар произошел в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, который находится на реконструкции. По данным МЧС, там загорелись строительные конструкции и бытовки, площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате погибли два человека, спаслись 27. Управление Следственного комитета по Москве организовалодоследственную проверку по факту пожара.

сталинские высотки Москва пожар
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