В Москве временно закрыли несколько станций метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Станции «Хорошевская» и «Шелепиха» Большой кольцевой (БКЛ, бирюзовая) и Солнцевской линии (желтая) закрыли с 12 по 22 декабря. Изменения в графике работы столичного метрополитена связаны с открытием и включением в систему метро новых станций БКЛ. Кроме того, с 12 по 14 декабря поезда не будут ходить по Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Лефортово». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.

С 12 по 22 декабря в Москве на участке БКЛ и Солнцевской линии станции «Хорошевская» и «Шелепиха» временно закрыты. Из-за этого поменяются схемы движения на двух линиях метро.

Так, поезда Солнцевской линии по направлению к центру после остановки на станции «Парк Победы» будут следовать на станцию «Деловой центр» Большой кольцевой линии.

На севере Большой кольцевой и Солнцевской линии поезда будут ходить только от станции «ЦСКА» до «Савеловской» и обратно, притом с увеличенными интервалами, говорится в сообщении на сайте мэрии.