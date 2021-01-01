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В Москве временно закрыли несколько станций метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Станции «Хорошевская» и «Шелепиха» Большой кольцевой (БКЛ, бирюзовая) и Солнцевской линии (желтая) закрыли с 12 по 22 декабря. Изменения в графике работы столичного метрополитена связаны с открытием и включением в систему метро новых станций БКЛ. Кроме того, с 12 по 14 декабря поезда не будут ходить по Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Лефортово». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.

С 12 по 22 декабря в Москве на участке БКЛ и Солнцевской линии станции «Хорошевская» и «Шелепиха» временно закрыты. Из-за этого поменяются схемы движения на двух линиях метро.

Так, поезда Солнцевской линии по направлению к центру после остановки на станции «Парк Победы» будут следовать на станцию «Деловой центр» Большой кольцевой линии.

На севере Большой кольцевой и Солнцевской линии поезда будут ходить только от станции «ЦСКА» до «Савеловской» и обратно, притом с увеличенными интервалами, говорится в сообщении на сайте мэрии.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

На интервале «Хорошево» Московского центрального кольца (МЦК) — «Полежаевская» (Фиолетовая ветка) и «ЦСКА» (БКЛ и Солнцевская линия) запустят бесплатные автобусы. Дорогу между станциями «Хорошевская» и «Деловой центр МЦК» также дублирует участок Московского центрального кольца (МЦК).

Первые пять станций БКЛ были открыты в 2018 году. Предполагается, что строительство этой линии завершится в 2022-м. Длина кольца составит 70 км. В конце декабря должны открыть две станции на западе БКЛ («Мневники» и «Карамышевская») и одну на востоке («Электрозаводская», пока будет работать в составе Некрасовской, розовой линии).

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Всего к концу года будет открыто девять из 31 запланированной станции БКЛ.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Изменения в декабрьском графике работы столичной подземки коснутся не только маршрутов БКЛ и Солнцевской линии. С 12 по 14 декабря отменяется движение поездов на участке Некрасовской линии метро от «Нижегородской» до «Лефортово». Для пассажиров запустят бесплатные автобусы. Власти предлагают также пересаживаться на поезда, курсирующие по МСК, или воспользоваться автобусом № 032.

метро Москва закрытие станций станции
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