В Лас-Вегасе полиция задержала забравшегося на крыло самолета мужчину

Видео: SkipperBK13 / Twitter

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В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.

На видео, снятом из салона самолета, видно, как мужчина ходит по крылу и пытается вскарабкаться еще выше. Когда к нему подошли полицейские, нарушитель не удержался и упал на землю.

По данным CNN, мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру.