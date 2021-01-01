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В Лас-Вегасе полиция задержала забравшегося на крыло самолета мужчину

Видео: SkipperBK13 / Twitter
Видео: SkipperBK13 / Twitter
Video

В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.

На видео, снятом из салона самолета, видно, как мужчина ходит по крылу и пытается вскарабкаться еще выше. Когда к нему подошли полицейские, нарушитель не удержался и упал на землю.

По данным CNN, мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру.

В аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы полосы
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Фото:m.v_007 / Instagram

Как отметили в пресс-службе аэропорта, полицейские взяли мужчину под стражу и доставили в медицинское учреждение.

По информации канала KSNV, следователи полагают, что поведение мужчины может быть связано с психическим расстройством.

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В конце октября пассажира самолета, вылетевшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Как следовало из опубликованных в соцсетях видеозаписей пассажиров, мужчина кричал о террористах на борту и звал капитана воздушного судна.

Лас-Вегас самолет полиция
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