Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за крики о террористах

Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аврора».

«Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию», — рассказал представитель пресс-службы.

Об этом со ссылкой на авиакомпанию также сообщает «Интерфакс».

Ранее в пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента. Телеканал ASTV разместил видеозапись, на которой видно, что мужчина указывает на пассажиров и кричит: «Это террористы». Он также звал капитана воздушного судна. Затем пассажир по требованию бортпроводницы забирал вещи и направился к выходу из самолета.