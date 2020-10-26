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Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за крики о террористах

Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аврора».

«Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию», — рассказал представитель пресс-службы.

Об этом со ссылкой на авиакомпанию также сообщает «Интерфакс».

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Ранее в пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента. Телеканал ASTV разместил видеозапись, на которой видно, что мужчина указывает на пассажиров и кричит: «Это террористы». Он также звал капитана воздушного судна. Затем пассажир по требованию бортпроводницы забирал вещи и направился к выходу из самолета.

В сентябре с самолета, вылетавшего из Хабаровска в Москва, также сняли дебошира. По данным управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 39-летний житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения выражался на борту грубой нецензурной бранью.

Сахалин дебош авиарейс
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