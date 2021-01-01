В аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы полосы

Фото: m.v_007 / Instagram

Самолет авиакомпании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту в Пскове. Кроме того, был перенаправлен один рейс из Минеральных Вод на запасной аэродром Санкт-Петербурга из-за обледенения полосы, а также перенесен рейс «Азимута» из Москвы. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«В аэропорту Псков самолет компании «Аэроконтроль» (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил», — написал губернатор.

По словам Ведерникова, самолет уже отбуксировали на стоянку аэропорта. Проверку по факту инцидента проведет специальная комиссия.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК сообщили, что начали доследственную проверку.