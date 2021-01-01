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В аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы полосы

Фото: m.v_007 / Instagram
Фото: m.v_007 / Instagram

Самолет авиакомпании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту в Пскове. Кроме того, был перенаправлен один рейс из Минеральных Вод на запасной аэродром Санкт-Петербурга из-за обледенения полосы, а также перенесен рейс «Азимута» из Москвы. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«В аэропорту Псков самолет компании «Аэроконтроль» (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил», — написал губернатор.

По словам Ведерникова, самолет уже отбуксировали на стоянку аэропорта. Проверку по факту инцидента проведет специальная комиссия.

Под Красноярском самолет выкатился с полосы при посадке
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Фото:Следственный комитет РФ

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК сообщили, что начали доследственную проверку. 

Как рассказали СК, это был легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пять человек. Он выкатился в сторону от взлетно-посадочной полосы на 5 м.

Ранее, 4 декабря, самолет DHС-6 авиакомпании «Арт Авиа» после посадки аэропорту Черемшанка, расположенном в 35 км от Красноярска, также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились два человека, никто не пострадал.

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самолет Псков взлетно-посадочная полоса
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