Еще 4841 человек вылечился от коронавируса в Москве

За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечился 4841 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число людей, вылечившихся от COVID-19 с начала эпидемии, увеличилось до 529 620 человек.

По данным оперштаба, всего в Москве выявлено 685 785 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в городе скончались 9 798 заболевших.

В Москве в декабре началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки получают медработники, учителя и работники социальной сферы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице необходимо привить 6-7 млн человек.